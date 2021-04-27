طريقة الحصول على إعفاء بنك الراجحي 1442 في 3 دقائق

طريقة الحصول على إعفاء من بنك الراجحي، بنك الراجحي من البنوك التي ذاع صيته في المملكة العربية السعودية، فالبنك يسعى دائما إلى تحقيق أهداف الشباب وتوسيع مشاريعهم الصغيرة من أجل أن يعيشوا في حياة سعيدة، وبعد انتشار فيروس كورونا قام بنك الراجحي بتقديم خدمة الإعفاء لأنه بنك الراجحي على دراية بأن المملكة تمر بحالة مالية سيئة.

خطوات الحصول على تمويل بنك الراجحي

أصبح من السهل الآن الحصول على تمويل من بنك الراجحي وذلك من خلال اتباعكم لبعض من الخطوات وهي كالتالي:

الذهاب إلى الموقع الخاص ببنك الراجحي.

يتم النقر على كلمة تسجيل الدخول، من ثم البدء في طلب التمويل.

عليكم بكتابة كافة البيانات الخاصة بكم، وسوف ترسل إليكم رسالة عبر الرقم الخاص بك ويكون مضمونها قبول الطلب أو رفضه.

إذا تم قبول طلبك فعليك بالذهاب فوراً إلى استلام الأموال.

عليك عزيزي القارئ بالذهاب إلى الموقع الخاص ببنك الراجحي.

إحضار صورة للهوية الشخصية إذا كنت مقيم داخل المملكة العربية السعودية، أما إذا كنت مقيم في دولة أخرى فعليك بإحضار صورة هوية للمغتربين.

بعد أن تنتهي من هذه الطلبات فعليك بإرسالها فوراً، وانتظر قليلاً لكي تأتي إليك رسالة قبول طلب الإعفاء أو الرفض.

بنك الراجحي يأخذ وقتاً طويلاً عند الرد عليكم، لأنه يراجع كافة المعلومات الخاصة بك بكل دقة.

طلب إعفاء من بنك الراجحي