رابط نتائج الطلاب برقم الهوية نظام نور noor result 1442: طريقة استخراج الشهادات

ننشر رابط نتائج الطلاب برقم الهوية فقط ورمز التحقق 1442 لاستخراج شهادات الطلاب المتوسطة والثانوية الابتدائية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، حيث بدأت المدارس المتوسطة التي أنهت عملية الرصد لدرجات الطلاب والطالبات في إعلان النتائج برقم الهوية فقط فور اعتماد قادة المدارس لها، كما أعلنت بعض المدارس بالمرحلة الثانوية عن إطلاق ونشر نتائج الطلاب والطالبات الفصل الثاني عبر موقع نظام نور لنتائج الطلاب المركزي، لكي يتمكن أولياء الأمور والطلاب من استخراج الشهادات بصورة مباشرة عن طريق دخول نظام نور ولي الأمر 1442، ومن خلال ثقفني نوفر رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الرسمي الجديد noorresults فور تفعيله، ويمكنكم التعرف على موعد تفعيل رابط نور بالهوية الوطنية بشكل رسمي من وزارة التعليم.

رابط نتائج الطلاب برقم الهوية 1442

توفر وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط لاستخراج نتائج الطلاب بالسجل فقط للإطلاع على نتائج الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ، حيث يتم البحث من قبل مستخدمي موقع نور التعليمي عن رابط نظام نور بدون كلمة سر لسهولة استخدامه عند الحصول على الشهادات من نظام نور للشهادات 1442.

ووفقاً للنظام الساري الساري من قبل الوزارة بالأعوام السابقة، وبناءً على الموعد المحدد لإطلاق وإعلان نتائج الطلاب بالمرحلتين المتوسطة والثانوية وفق إجراءات إنهاء العام الدراسي المعلن عنها من الوزارة رسمياً، فمن المقرر أن يتم رصد نتائج الطلاب ونشرها عبر نظام نور بالسجل المدني اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ السابع عشر من شهر رمضان الموافق لتاريخ التاسع والعشرون من شهر أبريل الجاري.

خطوات استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

تختلف طريقة استخراج نتائج الابتدائية عن خطوات الإطلاع على نتائج المتوسطة وعن طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية في نظام نور لنتائج الطلاب 1442، ويمكنكم التعرف على طريقة استخراج نتائج الطلاب في نظام نور للنتائج “إشعارات الفصل الثاني” لمراحل التعليم العام الثلاث من خلال الجدول التالي:

استخراج نتائج الابتدائية من نظام نور > ثم النقر على التقارير > قائمة تقارير الطلاب أو كشوف الدرجات > ثم النقر على إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الثاني > ثم النقر على أيقونة “ابحث”. استعلام عن نتائج المتوسطة من موقع نور التعليمي > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الثاني > ثم النقر على زر ابحث. الإطلاع على نتائج الثانوية من نظام نور الصفحة الرئيسية > التقارير > تقارير أخرى > الإشعار الفصلي أو الإشعار الأكاديمي، ويمكنكم تنزيل الشهادة عن طريق النقر على السهم بالأعلى، ثم تنزيل، وسيتم تنزيل الشهادة على الجهاز الخاص بك.

طريقة استعلام شهادات الطلاب في نظام نور

يتم استخراج شهادات الطلاب عن طريق دخول نظام نور للشهادات المركزي المتاح من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية، وذلك فور الانتهاء من أعمال الاختبارات وإخراج النتائج في موقع نور بالهوية 1442، ويمكنكم من خلال الجدول المرفق التعرف على خطوات استخراج النتائج للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام الثلاث، كما يمكنكم التعرف على الخطوات بشكل مفصل من خلال الفيديو التالي:

رابط نظام نور لنتائج الطلاب 1442

يوفر نظام نور التعليمي العديد من الخدمات التعليمية الخاصة بالطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن من خلال نظام نور التسجيل في مرحلة رياض الأطفال العام الدراسي القادم 1443، كما يتيح التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي وفق المواعيد المحددة للتسجيل من حساب نظام نور لولي الأمر 1442 الرسمي.

ومن أهم الأمور التي يمكن تقديمها للطلاب وأولياء أمورهم هو إتاحة استخراج شهادات الطلاب من خلال الدخول إلى الحساب الخاص بالطالب في نظام نور نتائج الطلاب 1442 أو عن طريق دخول حساب نظام نور لأولياء الأمور لاستخراج شهادات الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الثاني، فمن يرغب في الحصول على رابط نظام نور للنتائج الرسمي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط نظام نور (noor.moe.gov.sa) الرسمي.

تقديرات الطلاب في نظام نور

في حال رغبة أولياء الأمور أو الطلاب في معرفة التقديرات للمقررات الدراسية والمعدلات الفصلية والتراكمية ورمز التقدير والدرجة أو المعدل، فيمكن ذلك من خلال النقاط التالية:

التقدير (ممتاز مرتفع)، رمز التقدير (أ+)، المعدل (من 95 إلى 100 درجة). التقدير (ممتاز)، رمز التقدير (أ)، المعدل (من 90 إلى أقل من 95 درجة). التقدير (جيد جداً مرتفع)، رمز التقدير (ب+)، المعدل (من 85 إلى أقل من 90 درجة). التقدير (جيد جداً)، رمز التقدير (ب)، المعدل (من 80 إلى أقل من 85 درجة). التقدير (جيد مرتفع)، رمز التقدير (ج+)، المعدل (من 75 إلى أقل من 80 درجة). التقدير (جيد)، رمز التقدير (ج)، المعدل (من 65 إلى أقل من 75 درجة). التقدير (مقبول مرتفع)، رمز التقدير (د+)، المعدل (من 60 إلى أقل من 65 درجة). التقدير (مقبول)، رمز التقدير (د)، المعدل (من 50 إلى أقل من 60 درجة). التقدير (غير مجتاز راسب)، رمز التقدير (ر)، المعدل (أقل من 50 درجة). التقدير (محروم)، رمز التقدير (ن)، المعدل (صفر “محروم”). التقدير (ناقص غير مكتمل)، رمز التقدير (ص)، المعدل (“مؤجل”).

ومن يرغب في التعرف على كيفية دخول نظام نور لاستخراج نتائج الطلاب من الموقع الرسمي المتوفر حالياً من جانب وزارة التعليم عام، يمكنه ذلك من خلال ثقفني، كما يمكنكم الحصول على رابط نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق فقط فور تفعيله رسمياً من جانب وزارة التعليم السعودية.