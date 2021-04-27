نظام نور برقم الهوية 1442 نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني رابط منصة مدرستي لاستخراج النتائج

رابط نظام نور برقم الهوية، من الروابط الهامة خلال هذه الفترة، نظراً لكونه الرابط الإلكتروني المخصص لإعلان نتائج الطلاب لمختلف المراحل، وقد تم تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442، التي بدأت بالمرحلة الابتدائية في الأول من رمضان الجاري، وتم الإعلان عن نتائج المرحلة الابتدائية يوم الخميس الموافق 10 رمضان، وجاري الانتهاء من اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، على أن يتم إعلان النتائج يوم الخميس الموافق 17 رمضان 1442، وللتعرف على النتائج هناك طريقتين نوضحها لكم فيما يلي.

الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني “noor.moe.gov.sa“.

أو الدخول المباشر على “noorresults.moe.sa.com”.

كتابة اسم المستخدم والرقم السري.

تسجيل رقم الهوية.

الدخول على خانة نتائج الطلاب.

تحديد الصف التابع له الطالب.

الضغط على استعلام.

الدخول على منصة مدرستي من حساب الطالب، أو حساب ولي الأمر. الضغط على أيقونة التقويم. الضغط على إشعارات الفصل الدراسي الثاني 1442. الضغط على ملف ال pdf لتحميله. يتم تزيل ملف الطالب حتي يمكن طباعته.

استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية عبر نظام نورنتائج الطلاب عبر منصة مدرستيإعلان نتائج الطلاب إلكترونياً

تقوم وزارة التعليم السعودية بالتوسع في استخدام الأساليب الإلكترونية، سواء خلال فترة الدراسة أو خلال الاختبارات وكذا استخراج النتائج، وذلك في ظل الوضع الوبائي الذي سببه فيروس كورونا، بالإضافة لتفعيل خطة المملكة في التحديث والتطوير والتحول الرقمي، تطبيقاً لرؤية 2030 التي تتبناها المملكة، هذا وقد قامت الوزارة بإجراء الاختبارات للمرحلة الابتدائية عبر منصة مدرستي، وتم رصد النتائج على نظام نور وإعلانها إلكترونياً برقم الهوية نهاية الأسبوع الماضي، وتعمل حالياً على الانتهاء من اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويتم أيضاً رصد الدرجات عبر موقع نظام نور، حتي تكون مُتاحة عليه واستخراجها يوم الخميس القادم.