تحديث واتساب ويب الجديد والمييزات قبل الموافقة على سياسة الخصوصية

يعد تطبيق الواتساب من أكثر المواضيع التي تزداد عليها عمليات البحث من خلال الأشخاص المستخدمين للتكنولوجيا بصفة عامة، حيث اقترب موعد تحديث الواتساب من خلال سياسة الخصوصية والموافقة عليها من قبل الأشخاص المستخدمين لهذا التطبيق، حيث يحمل تطبيق الواتساب تحديثاً جديداً يحمل العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها، ومن أهم هذه المميزات التراسل الفوري وإجراء المكالمة الصوتية والفيديو، علماً بأن تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات التي يتم استخدامها بشكل يومي ولا يمكن الاستغناء عنها نظراً إنها تساعد المستخدم وتقوم بتوفير الكثير من الوقت والجهد، ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة متابعي موقعنا من خلال هذا المقال أهم المميزات التي أعلن عنها الواتساب الجديدة.

أهم وأبرز مميزات واتساب:

يعد تطبيق الواتساب من أكثر التطبيقات استعمالاً بشكل يومي حيث وصل عدد مستخدميه أكثر من مليار، ونذكر إنه في الفترة الأخيرة تعرض تطبيق الواتساب للتراجع بعد الهجمهة المباشرة التي تعرض لها بعد الإعلان عن الموافقة على سياسة الخصوصية، فقد سعى التطبيق إلى تطوير نفسه بشكل مستمر للحفاظ على مستخدميه وجذب عدد آخر إليه.

حيث يحمل التطبيق العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها ومن أهمها إمكانية عمل مكالمة فيديو جماعية تضم حوالي 8 أشخاص في وقت واحد وهذه الميزة تم تجربتها قبل الإعلان عنها، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الفلاتر والملصقات خلال المحادثة كما يحمل التحديث ميزة الوضع الداكن أو المظلم، وهذه الميزة تغير واجهة التطبيق ليأتي بشكل أعلى وأرقى بمظهر مظلم بهدف الحفاظ على المستخدمين الضوء القوي.

خطوات تفعيل الوضع الليلي على واتساب ويب:

نعرض لكافة متابعي موقعنا ثقفني الخطوات التي يمكن اتباعها من قبل المستخدمين لتطبيق الواتساب ليتمكن من تفعيل الوضع الليلي على واتساب ويب، وهذه الخطوات هي: