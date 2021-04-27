قرعة كأس العرب.. مصر أمام الجزائر والسعودية تواجه الجزائر

أسفرت قرعة كأس العرب 2021، عن مواجهات "نارية" بين المنتخبات العربية، أبرزها مواجهة "كلاسيكية" بين الجزائر ومصر.
وسحبت قرعة كأس العرب، البطولة الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء.
ووضعت القرعة المنتخب المصري مع نظيره الجزائري، في المجموعة الرابعة، بالإضافة للفائز من لقاء لبنان وجيبوتي، والفائز من لقاء ليبيا والسودان.
ووقعت قطر المستضيفة إلى جانب العراق في المجموعة الأولى، بانتظار الفائز من لقاء البحرين والكيوت، والفائز من لقاء عمان والصومال، ليكتمل الشكل الرباعي للمجموعة.
أما المجموعة الثانية، فضمت تونس والإمارات وسوريا، بالإضافة للفائز من لقاء موريتانيا واليمن.
وضمت المجموعة الثالثة لقاء قمة آخر، بين السعودية والمغرب، إلى الجانب الفائز من الأردن وجنوب السودان، وفلسطين وجزر القمر.
وستنطلق البطولة في مطلع ديسمبر المقبل، بدور الملحق أولا، ثم دور المجموعات الذي سيضم 16 منتخبا.
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