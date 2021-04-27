الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله

أسقطت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، الثلاثاء، طائرة مسيرة تابعة لحزب الله، كما عثرت على أخرى تم إسقاطها أيضا على الحدود اللبنانية.

وذكر بيان للجيش أن القوات الإسرائيلية رصدت مساء اليوم طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان وقامت بإسقاطها، مضيفة "لقد تابعت القوات المسيرة طيلة الحادث".

وتابع: "من جانب آخر وفي وقت سابق اليوم عثرت قوات جيش الدفاع على طائرة مسيرة أخرى تابعة لحزب الله".

وأوضح البيان أن هذه الطائرة التي جرى العثور عليها "تم إسقاطها في الأسابيع الأخيرة بعد تسللها من داخل لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".