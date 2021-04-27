بايدن: سنحتفل بذكرى استقلال أمريكا وقد هزمنا كورونا

جدة - نرمين السيد - وخلال كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، بشأن تعامل إدارته مع جائحة كورونا، كشف بايدن أن أكثر من 67 % من المسنين حصلوا على التلقيح الكامل وأكثر من 80 فى المئة حصلوا على الجرعة الأولى حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية.

وشدد بايدن على أن إدارته سعت منذ البداية لمواجهة الجائحة بطريقة عادلة تضمن المساواة فى الوصول إلى الرعاية الصحية ثم اللقاح.

وقال: "قلت منذ البداية إننا سنحارب هذا الفيروس بالمساواة بين الجميع .. لا يزال أمامنا طريق طويل"، مشيرا إلى الانخفاض الملحوظ فى عدد الإصابات والوفيات.

وتابع أن "الأمر بسيط جدا: إذا تلقيتم اللقاح يمكنكم القيام بمزيد من النشاطات، فى الداخل والخارج" فى إشارة إلى أحدث الإرشادات التى أعلنتها السلطات الصحية فيما يخص وضع الكمامات.

وكشف قائلا: "هناك انخفاض بـ70 % فى عدد الحالات التى تستلزم الاستشفاء".

وفى سياق حديثه، ذكّر بايدن بالإرشادات الجديدة التى أطلقتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية، وما تعلق بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة، داعيا المواطنين إلى عدم التردد فى أخذ اللقاح.

والثلاثاء، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية مجموعة من الإرشادات الجديدة تخفف القيود المفروضة، بعد خضوع عدد كبير من الأمريكيين للتطعيم.

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة أعلنت، الثلاثاء، مجموعة من الإرشادات الجديدة تخفف القيود المفروضة بسبب وباء كورونا، بعد خضوع عدد كبير من الأمريكيين للتطعيم.

وأوضحت إنه يمكن للأشخاص الذين حصلوا على التطعيم بالكامل أن لا يرتدوا القناع أثناء حضورهم اجتماعا صغيرا فى الهواء الطلق مع العائلة والأصدقاء الذين تم تطعيمهم بالكامل، لكنها أوصت بالاستمرار فى ارتداء الكمامات فى صالونات الحلاقة ومراكز التسوق والمسارح ودور السينما ودور العبادة.

وأشارت الإرشادات الجديدة إلى أنه إذا كان الأمريكيون ممن تم تطعيمهم قد تواجدوا بالقرب من شخص مصاب بفيروس كورونا فلن يحتاجوا إلى الابتعاد عن الآخرين، أو الخضوع للاختبار ما لم يكن لديهم أعراض.