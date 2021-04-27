جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، أنه تمشيا مع التزامها بتسهيل السفر المشروع إلى الولايات المتحدة، قررت تطبيق العديد من الاستثناءات وذلك للمصلحة الوطنية على جميع قيود السفر الإقليمية السارية حاليًا نتيجة لوباء كوفيد-19.





وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن الطلاب الذين يسعون إلى بدء الدراسات فى الخريف، والأكاديميين والصحفيين والأفراد الذين يقدمون دعمًا حيويًا للبنية التحتية فى البلدان المتأثرة بقيود كوفيد-19 الجغرافية، مؤهلين للحصول على استثناء المصلحة الوطنية. وأشارت إلى أن ذلك يشمل المتقدمين المؤهلين الذين كانوا موجودين فى البرازيل أو الصين أو إيران أو جنوب إفريقيا، داعية المتقدمين للحصول على التأشيرة التحقق من موقع الويب الخاص بأقرب سفارة أو قنصلية للحصول على أحدث المعلومات حول توفر مواعيد التأشيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأمريكية تعلن استثناءات لقيود السفر المفروضة لدخول البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.