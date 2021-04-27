مقتل 12 جنديًا باشتباك مع مسلحين متطرفين فى شمال تشاد

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ المنطقة محمد فضول ماكاى، بحسب "وكالة الأنباء السعودية": إن المسلحين شنو معارك فجر اليوم على موقع للجيش التشادى بين بلدتى نغوبوا وكايغا فى منطقة بحيرة تشاد. وأضاف أن الجيش رد الهجوم الذى أسفر عن مقتل أربعين مسلحًا و12 جنديًا.

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