واشنطن تستدعى موظفى سفارتها غير الأساسيين فى كابول بسبب تهديدات أمنية

جدة - نرمين السيد - أفادت "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل منذ قليل، أن واشنطن استدعت موظفى سفارتها غير الأساسيين فى العاصمة الأفغانية كابول بسبب تهديدات أمنية.



جدة - نرمين السيد - أفادت "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل منذ قليل، أن واشنطن استدعت موظفى سفارتها غير الأساسيين فى العاصمة الأفغانية كابول بسبب تهديدات أمنية. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أكد أنهم لا يستبعدون تعرّض القوات المنسحبة من أفغانستان لاعتداءات، مشددة على قدراتها للدفاع عنها.

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