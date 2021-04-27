رابط نتائج الطلاب بالسجل المدني فقط 1442 noor final results

رابط نظام نور برقم الهوية فقط يتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني 1442 الفصل الثاني، هذا بعد أن أكدت وزارة التعليم السعودية أنه بانتهاء اختبارات المراحل التعليمية الثلاثة ستتوفر نتائج منصة مدرستي وتصبح شهادات الطلاب متاحة للجميع يمكن الحصول عليها بكل سهولة، وقد حصل بالفعل أولياء أمور طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية علي الشهادات عن طريق رابط موقع نظام نور ولي الأمر 1442 تسجيل دخول جديد.

تمكن أولياء الأمور من الدخول والحصول علي إشعار درجات طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة، ويمكنكم الآن بكل سهولة الاستعلام عن النتائج برقم الهوية فقط عبر رابط نور للنتائج 1442، الذي نوفره إليكم من أجل الحصول علي نتيجة منصة مدرستي التعليمية، والذي يوفر لكم شهادات الطلاب الفصل الدراسي الثاني، وسيتيح لكم الرابط بالهوية الوطنية فقط للتسهيل علي طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية.

نتائج الطلاب بالسجل المدني 1442

يتيح موقع نور للنتائج الآن، إمكانية استخراج شهادات الطلاب برقم الهوية فقط، وذلك عن طريق دخول حساب ولي الأمر والحصول علي إشعار درجات الطالب قبل أن يتم تفعيل الرابط الإلكتروني من الوزارة بعد أن انتهت فترة الاختبارات النهائية، وجدير بالذكر أنه يمكنكم الحصول علي الدرجات وفق الخطوات والتوضيح الذي سنرفقه إليكم الآن.

حصل معظم طلاب المرحلة الابتدائية علي نتائج الابتدائي منذ أيام قليلة، والآن تتوفر درجات المرحلة الثانوية والمتوسطة من خلال الدخول لحساب ولي أمر الطالب بكل سهولة وفق الخطوات المتوفرة إليكم الآن.

خطوات استعلام نتائج نظام نور للنتائج 1442

يمكنكم الآن وبكل سهولة الاستعلام عن نتائج نور برقم الهوية الوطنية، وهذا لكافة المراحل من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط نظام نور برقم الهوية فقط

يستطيع كل ولي أمر أن يقوم باستخراج الشهايد بكل سهولة، ويتم تطبيق هذا قبل تفعيل رابط نور بالهويه فقط وفق الآتي، كما سيوفر رابط هويتك الوطنية أيضاً.

يقوم المستخدم بالدخول إلي الرابط الآتي، رابط موقع نور التعليمي.

يتم تسجيل البيانات الخاصة بولي أمر الطالب من خلال المربع الموضح.

كتابة رقم السجل المدني، وكتابة الرقم السري، وإدخال رمز التحقق.

الضغط علي دخول.

التفعيل للنتائج، من خلال الأيقونة الخاصة بها.

اختيار المرحلة والصف التابع له الطالب.

الضغط علي استخراج النتائج للطلاب.

يتم تحديد رابط للسجل المدني فقط عند تفعيله.

كتابة الرقم ورمز التحقق الظاهر، والحصول علي الشهادة.

أوضحت لنا الخطوات السابقة، شرح مميز من أجل الحصول علي الدرجات، وذلك من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني 1442.