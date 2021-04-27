نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 الترم الثاني جميع المراحل التعليمية بالمملكة، نستعرض معكم الآن عبر موقعنا الإخباري المميز رابط الموقع الرسمي والمباشر لنظام نور المركزي Noor results والذي تم إعتمادة من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، ويصل معدل البحث عنة يوميا الي ملايين الزيارات من مختلف أنحاء العالم، وذلك لشهر الموقع عالميا ودقتة في رصد درجات الطلاب وتميزة بخاصية الأخطار بدرجات طلاب جميع المراحل التعليمية عبر رسائل فورية تصل لولي الأمر فور ظهور النتيجة.

نظام نور 1442

الألف من الطلاب في جميع المراحل التعليمية هذا العام يترقبوا نتائج نظام نور الترم الدراسي الثاني 1442 عبر الرابط الرسمي والذي يتم فية تسجيل رقم الهوية الشخصي الخاص بولي أمر الطالب في الخانة المخصصة لذلك عبر النظام الرسمي المركزي، وبمجرد ظهور نتائج الطلاب يتم إرسال إشعار بكافة معدلات أداء الطالب ومستواة الدراسي، واليكم هذا الفيديو المفصل لمذيذ من التوضيح عن النظام وخطوات الإستعلام عن النتيجة

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442

عملية استخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية لولي الأمر غاية في السهولة، ويتم إتباع الخطوات التالية للدخول إلى النظام والحصول علي تقييم مفصل بمستوي الطالب

يقوم ولي الأمر بزيارة رابط نظام نور 1442. يكتب ولي الأمر رقم الهوية الخاص بة للحصول علي نتائج الطلاب بسهولة. ينقر علي أيقونة إستعلام النتائج.

والجدير بالذكر أن نظام نور يعتبر واحد من ضمن المنصات التعليمية الالكترونية المخصصة للتعليم عن بعد عبر شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية، والتي تم تطبيقها بعد إنتشار فيروس كورونا وإغلاق المدارس لمنع إنتقال العدوي الوبائية Covide 19 بين الطلاب، ويتم تفعيل الرابط لتسهيل دخول الطلاب وأولياء الأمور علي مدار الساعة لإتاحة فرصة زيارة الموقع بسهولة ويسر.