طلقات من سفينة عسكرية أميركية بعد اقتراب قوارب الحرس الثوري

أطلقت سفينة حربية أميركية، أعيرة نارية تحذيرية، بعد اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في مياه الخليج العربي.

وأكد البنتاغون أن القوارب التابعة للحرس الثوري الإيراني ابتعدت إلى مسافة آمنة بعد إطلاق أعيرة تحذيرية باتجاهها. ويأتي تحرك السفن الحربية الأميركية بعد أسبوع من "تحرش" زوارق بحرية التابعة لـ"للحرس الثوري الإيراني" بسفينتين حربيتين أميركيتين في مياه الخليج العربي. وكان مسؤول عسكري أميركي قد قال لـ"دوت الخليج" الاثنين إن "الزوارق الحربية الإيرانية اقتربت مسافة تقل عن 70 مترا من السفينتين الأميركيتين، الأمر الذي تأخذه وزارة الدفاع الأميركية بجدية عالية". وقال البنتاغون لسكاي نيوز عربية: "أمننا القومي يحتم التصدي لتهديدات إيران في البحر ولدعمها شبكات الإرهاب وتطويرها صواريخ باليستية".

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