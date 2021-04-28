رابط نظام نور noor.moe.gov.sa استعلام نتائج الطلاب 1442

رابط نظام نور برقم الهوية هو مابدأ العديد من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية بالبحث عنه خلال هذه الفترة خاصة بعد أن انتهت اختبارات الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية من العام الدراسي 1442، وبدأ الطلاب وأولياء الأمور في انتظار ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور التابع لوزارة التعليم، حيث تقوم المدارس في كافة الإدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية برفع نتائج كافة طلابها عبر نظام نور التعليمي من أجل أن يتمكن الطلاب في كافة المدارس من الاستعلام عن نتائجهم بشكل الكتروني عبر نظام نور، والذي يوفر الوقت والجهد في الحصول عىل النتائج.

وكانت وزارة التعليم قد أقرت أن تتم اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 عبر منصة مدرستي الالكترونية للتعليم عن بعد، والتي تتبع وزارة التعليم، حيث أدى كافة طلاب المملكة في مختلف المراحل الدراسية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من خلال منصة مدرستي، وقد قدمت الوزارة متمثلة في الإدارات التعليمية، وإدارات المدارس النصائح التي تمكن الطلاب من حل الاختبارات دون حدوث أي مشاكل تقنية.

نظام نور التعليمي

ونظام نور التعليمي هو نظام الكتروني قامت بإطلاقه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بهدف خدمة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم، حيث يسهل نظام نور متابعة أولياء الأمور للطلاب التابعين لهم، ويقدم العديد من الخدمات ولعل أبرزها: خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب، وخدمة تسجيل الطلاب الجدد من حساب ولي أمر الطالب في نظام نور.

رابط نظام نور استعلام نتائج الطلاب

ومن أجل الحصول على نتائج الطلاب في المملكة العربية السعودية فكل ماعليكم هو القيام بالدخول إلى رابط نظام نور التعليمي من خلال زيارة الموقع على الانترنت وهو: noor.moe.gov.sa ومن ثم يقوم الطالب أو ولي الأمر بتسجيل الدخول بحسابه الخاص على نظام نور من أجل الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني 1442.

وبعد أن يقوم الطالب أو ولي الأمر بتسجيل الدخول إلى نظام نور فيمكنهم الانتقال إلى إشعارات الطلاب في نظام نور من أجل الاستعلام والحصول على نتائج الطالب في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وفي حال ظهور النتائج من قبل المدرسة التابع لها الطالب سيتم ظهور الإشعارات الخاصة بالنتائج، أما في حال عدم ظهور النتائج فإنه سيتم رفعها عبر نظام نور في وقت آخر خاصة وأنه تقوم كل مدرسة برفع نتائج طلابها بشكل منفرد عبر نظام نور التعليمي.