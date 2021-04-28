خطوات الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن للدفعة 42 لشهر مايو 2021، منذ ساعات قليلة وبعد صدور إعلان من قَبل مسئول برنامج حساب المواطن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عن نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 42 لشهر مايو القادم وبدأت عملية البحث عن رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية تزداد، وما يمكن ذكره أن هناك فرق بين مصطلحين هما “الأهلية والاستحقاق” فالمقصود بالأهلية هي (مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها في المُتقدم حتى يستفيد من البرنامج) ، أما الإستحقاق (فيقصد به هو مقدار الدعم المالي الذي يحصل عليه المتقدم هو وأسرته بناءاً على حالته).

الدخول على الرابط الخاص بموقع حساب المواطن

النقر فوق أيقونة دراسة الأهلية

الضغط على نتائج الأهلية

ليظهر نتيجة أهلية المتقدمين للدفعة 42.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

إذا كان المتقدم أجنبي فلابد أن يكون حامل بطاقة التنقل

إقامة المتقدم داخل الأراضي السعودية

عدم تواجد المتقدم في دار من ديار الإيواء أو أن يكون المتقدم سجيناً

كيفية الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن للدفعة 42شروط الأهلية من برنامج حساب المواطن 1442

ولقد أعلن حساب المواطن أن المدة المحددة لتقديم اعتراض على نتائج أهلية برنامج حساب المواطن هي “90” من تاريخ صدور نتيجة الأهلية، كما أكد البرنامج على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه إذا تجاوز المدة المحددة في تقديم الإعتراض لا يعترف بقوله، وما يمكن ذكره هو برنامج حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي هدفه الرفع من مستوى المعيشة لدى الأسر الفقيرة المحتاجة محدودة الدخل حتى تستطع العيش في ظل التوسعات الإقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية.

الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج حساب المواطن من خلال البحث عنه من محرك البحث جوجل

ثم الضغط على خانة إنشاء حساب جديد

ملء الحقول الفارغة من السيرة الذاتية للمتقدم من رقم الجوال والبريد الإلكتروني والاسم والسن وتاريخ

تعبئة رمز التحقق

ثم النقر على خانة تسجيل الدخول

وهنا يتم الخيار بين إرسال رمز التأكد بالبريد الإلكتروني أو عبر رسالة نصية

ثم يتم تعبئة رمز التأكد في الحقل المخصص له

وبذلك يتم تعين كلمة مرور جديدة

ومنها يتم إعادة تسجيل الدخول على الرابط الخاص بحساب المواطن وبذلك تم إنشاء حساب المواطن.

كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن