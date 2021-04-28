كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد يحتل المركز الرابع في ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا

رفع كريم بنزيمة إجمالي أهدافه في دوري أبطال أوروبا إلى 71 هدفًا ، وهو ما يضاهي حصيلة نجم ريال مدريد راؤول غونزاليس ليصبح رابع أفضل هداف في أكبر مسابقة كرة قدم للأندية في أوروبا، الآن يبلغ من العمر 33 سنة، سجل بنزيمة مع ليون في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا UEFA في الفوز 2-1 في مرحلة المجموعات ضد روزنبورج في 6 ديسمبر 2005، قبل 13 يومًا من عيد ميلاده الثامن عشر، غادر فرنسا إلى مدريد في عام 2009 (نفس الصيف الذي انضم فيه كريستيانو رونالدو إلى الميرنغي)، وحافظ على سجله بتسجيل هدف واحد على الأقل في دوري أبطال أوروبا UEFA في الموسم لمدة 16 سنة، إنه رقم قياسي يشاركه مع ليونيل ميسي.

كريم بنزيمة يساهم في 53 انتصار للريال مدريد في دوري أبطال اوروبا

قد يكون التحدي التالي للاعب الفرنسي هو معرفة ما إذا كان بإمكانه تجاوز روبرت ليفاندوفسكي (73 هدفًا) للانتقال إلى المركز الثالث في القائمة، ليفاندوفسكي أصغر من بنزيمة بحوالي تسعة أشهر. على أي حال، برصيد ستة أهداف هذا الموسم، يقترب نجم ريال مدريد من أفضل نتيجة موسمية له في دوري أبطال أوروبا UEFA، لقد سجل أفضل سبعة أهداف في موسم 2011/2012. حتى الآن، سجل بنزيمة في 53 مباراة في دوري أبطال أوروبا، حيث ساهمت تلك الأهداف في 39 انتصارًا و 11 تعادلًا بالإضافة إلى ثلاث هزائم.

كريم بنزيمة ضد راؤول

كان بنزيمة وراؤول زميلين في الفريق لموسم واحد فقط في مدريد، حيث سجل اللاعب السابق تسعة أهداف في جميع المسابقات مقابل سبعة أهداف لقائده في موسم 2009-2010. غادر راؤول إلى شالكه خلال صيف 2010، سجل رونالدو في عام 2015 66 هدفًا في 132 مباراة في دوري أبطال أوروبا UEFA مع النادي. مع 59 من أهدافه الـ 71 التي سجلها مع الميرنغي، فإن بنزيمة يمكنه التفوق على راؤول ثاني أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا UEFA. ومع ذلك، فقد فاز بدوري أبطال أوروبا UEFA مرات أكثر مع النادي (أربعة ألقاب مقابل ثلاثة لراؤول)

134 كريستيانو رونالدو (البرتغال، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس).

120 ليونيل ميسي (الأرجنتين ، برشلونة)

73 روبرت ليفاندوفسكي (بولندا، دورتموند، بايرن ميونيخ)

71 راؤول غونزاليس (إسبانيا، ريال مدريد، شالكه).

71 كريم بنزيمة (فرنسا، ليون، ريال مدريد)

56 رود فان نيستلروي (هولاندا، أيندهوفن، مانشستر يونايتد، ريال مدريد)

50 تييري هنري (فرنسا، موناكو، أرسنال، برشلونة).

120 ليونيل ميسي (الأرجنتين، برشلونة)

105 كريستيانو رونالدو (البرتغال، ريال مدريد)

66 راؤول غونزاليس (إسبانيا، ريال مدريد)

59 كريم بنزيمة (ريال مدريد، فرنسا)

55 روبرت ليفاندوفسكي (بولندا، بايرن)

أفضل الهدافين في دوري أبطال اوروبا UEFAمعظم أهداف دوري أبطال أوروبا UEFA لناد واحد (باستثناء التصفيات)

بنزيمة وليونيل ميسي هما اللاعبان الوحيدان اللذان سجلا في 16 مباراة متتالية من دوري أبطال أوروبا UEFA. حقق رايان جيجز الهدف أيضًا في 16 موسمًا، لكن جناح مانشستر يونايتد فعل ذلك بشكل غير متتالي.