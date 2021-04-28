موسكو تدعو لتفادي ”الديكتاتورية الرقمية” على الإنترنت 

دعت موسكو إلى تكثيف الجهود لصياغة قواعد مشتركة لضبط عمل منصات الإنترنت من أجل تفادي "الديكتاتورية الرقمية".
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال جلسة للجنة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام اليوم الثلاثاء، إلى أن "مجموعة من عمالقة الإعلام الغربيين، متمركزة في دولة واحدة بشكل أساسي قادرة على استخدام الرقابة والتمييز للأغراض السياسية والتجارية".
وأضافت أن أي وسائل إعلام وحتى رؤساء الدول "يمكن حجبهم عن الفضاء الإعلامي العالمي في أي لحظة".
وأكدت زاخاروفا أن "مثل هذه الديكتاتورية الرقمية وخطر الرقابة بلا قيود من قبل شركات الإنترنت العالمية، تدل على أنه من الضروري تكثيف الجهود المشتركة لوضع قواعد مقبولة للجيمع، لإرساء الأساس القانوني الدولي لعمل منصات الإنترنت".
ولفتت زاخاروفا كذلك إلى أن بعض الدول "تشجع الصحفيين على مخالفة المعايير المهنية الأساسية لاعتبارات سياسية"، مضيفة أن "وسائل الإعلام تستخدم اليوم كأداة لتحقيق أغراض ضيقة، أو تتعرض للتمييز على أساس دوافع سياسية".
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