الجيش الليبي يرحب بعقد اجتماع حكومة دبيبة في بنغازي

رحب الجيش الليبي، مساء الثلاثاء، بعقد اجتماع مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في أي منطقة، خاصة في مدينة بنغازي.

ونفى الجيش في بيان، ما جاء في وسائل إعلام، وصفها بأنها متطرفة وتمتهن خطاب الكراهية وبث الفتنة بين الليبيين.

وأكد الجيش الليبي أنه سيقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها.

وذكر البيان: "خلال الأيام الثلاثة الماضية، نشرت وسائل إعلام تابعة للتنظيمات المتطرفة وغير المهتمة بوحدة ليبيا ونجاح العملية السياسية التي أدت إلى إنتاج سلطه موحده حيث نشرت في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي معلومات كاذبة مفادها بأن مدينة بنغازي غير أمنة وتعاني، والتي بسببها كما ادعت هذه الأطراف تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء وزيارة الحكومة المؤقتة إلى مدينة بنغازي".

وأضاف "القيادة العامة أكدت أن مثل هذه الشائعات لا ينشرها إلا أعداء ليبيا وأعداء الأمن والأمان والساعون لتقسيم البلاد وكذلك لا يحترمون النجاحات التي حققها الشعب الليبي في الأشهر الأخيرة".

وتابع: "القيادة العامة تؤكد أن الأمن يسود شرق ليبيا بفضل الله تعالى وبفضل تضحيات القيادة العامة ومنتسبيها الأبطال. وبناء على ما تقدم نفند ما جاء في وسائل الإعلام المتطرفة والتي تمتهن خطاب الكراهية وبث بذور الفتنة والشقاق بين الليبين ونؤكد أننا على استعداد تام لاستقبال الوفود رفيعة المستوى وضمان أمنها وسلامتها على أعلى مستوى".

وذكر البيان: "على الرغم من القيادة العامة لا يربطها أي رابط بالحكومة المؤقتة سواء رابط سيادي أو خدمي وحتى على مستوى التواصل إلا أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ترحب بعقد اجتماع مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في أي منطقة من المناطق التي تؤمنها وخاصة في مدينة بنغازي مع تنسيقها مع وزارة الداخلية وأجهزتها في مدينة بنغازي للحماية والتأمين".