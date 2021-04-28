استعلم عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور برقم الهوية جميع المراحل 1442

حالة كبيرة من الترقب تسيطر على طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة في المملكة العربية السعودية (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، مع بدء ترصيد واعتماد نتائج الاختبارات عبر نظام نور الفصل الدراسي الثاني 1442، في الوقت الذي يبحث فيه أولياء الأمور في الحصول على نتيجة أبناءهم وذلك بعد الانتهاء رسميًا من أداء الامتحانات إلكترونيًا عبر المنصات الافتراضية لمنظومة التعليم عن بُعد، وسط توقعات بارتفاع نسب النجاح بشكل كبير، ومن المقرر أن يعتمد الوزير جميع النتائج خلال الساعات المقبلة ونشرها عبر المنصة الإلكترونية.

نتائج الاختبارات عبر نظام نور

من المعروف أن نتائج الاختبارات عبر نظام نور يتم استظهارها في الفصلين الدراسي الأول والثاني عبر تلك المنصة الإلكترونية التعليمية الشاملة المتكاملة، والتي يتم من خلال تقييم الطلاب ورصد الدرجات وإعلان النتائج بشكل دائم ومستمر، كما أنها تُمثل حلقة الوصل بين أولياء الأمور وبين المعلمين في الحصول على تقييمات ذويهم شهريًا، بالإضافة إلى توفير المناهج الدراسية والتقديمات في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي كل عام، كما تحمل المنشورات الدورية من قبل الوزارة لمديري المدارس والإدارات التعليمية، بالإضافة إلى رفع التظلمات والحصول على الإجازات للمعلمين والمعلمات.

نتيجة الفصل الدراسي الثاني برقم الهوية

أما بالنسبة للحصول على نتائج الطلاب عبر نظام نور لجميع المراحل الدراسية للعام الدراسي الجاري، فيتطلب منك الأمر اتباع الخطوات التالية:

ابحث عن نظام نور عبر الرابط التالي: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx .

. سيتم نقلك إلى الصفحة الرئيسية كما هو موضح بالصورة التالية:

سجل اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق المرئي ثم تسجيل الدخول.

أو اضغط على رابط التسجيل لولي أمر جديد.

سجل رقم هوية ولي الأمر واسم التسجيل المقترح ثم التالي.

تسجيل رقم هوية الطالب ثم التالي.

تسجيل رقم الجوال ثم إرسال.

سيصلك اسم المستخدم ورقم السر إلى جوال.

سجله في المنصة ورمز التحقق المرئي.

سجل دخول واختر كلمة سر جديدة وتأكيدها.

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