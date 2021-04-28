تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي المتوقع الأربعاء في نصف نهائي أبطال أوروبا

تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي ، يستضيف استاد بارك دي برانس اللقاء الكبير، وذلك ضمن مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، حيث يلتقي الفريقين يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل، في مباراة تتسم بالقوة والإثارة والندية، يسعى خلالها الفريق الباريسي إلى تحقيق الفوز بالمباراة، وتحقيق نتيجة تطمئن جماهيره ومحبيه قبل لقاء العودة، حيث من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لباريس سان جيرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، بالتشكيل الأساسي حتى يضمن تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق قوي وصعب، وفي المقابل يسعى متصدر الدوري الإنجليزي المان سيتي، لتحقيق نتيجة مريحة ومطمئنة قبل لقاء العودة، تحت قيادة الداهية جوارديولا حيث يقدم الفريق موسم استثنائي في جميع البطولات التي شارك فيها، لذلك هي مباراة نهائي مبكر بين فريقين مرشحين بقوة للحصول على اللقب.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مانشستر سيتي

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لباريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- كيلور نافاس.

خط الدفاع:- كيرير – أليساندرو فلورينزي – كيمبيمبي – كورزاوا.

خط الوسط:- لياندرو باريديس – هيريرا – ماركو فيراتي.

خط الهجوم:- نيمار – كيليان مبابي – سارابيا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

يستضيف استاد بارك دي برانس اللقاء المنتظر، الذي ينتظره محبي الساحرة المستديرة في كل مكان في العالم، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021، حسب التوقيتات التالية:

السابعة بتوقيت جرينتش.

الثامنة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة والأردن وفلسطين.

الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

المباراة باريس سان جيرمان – مانشستر سيتي البطولة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموعد والتوقيت الأربعاء الموافق 28 أبريل – التاسعة بتوقيت القاهرة الملعب بارك دي برانس القنوات الناقلة beIN Sports 1 HD Premium

بطاقة المباراة