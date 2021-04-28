التأمينات : توضح تفاصيل صرف المعاشات بدون كارت ميزة

حالة من الجدل بين أصحاب المعاشات وذلك بعد أنتشار أنباء عن إيقاف بطاقات صرف المعاشات الخاصة بهم إعتباراً من شهر يونيه لعام 2021 والتعامل بكارت ميزة فقط ، مما تسبب في حالة من الغضب بين أصحاب المعاشات مطالبين المسئولين بسرعة توضيح الأمر.

الهيئة القومية للتأمينات ترد علي أصحاب المعاشات

في بيان عاجل ردت الهيئة القومية للمعاشات علي الأنباء التي ترددت موخرأ بشأن صرف المعاشات بكارت ميزة إعتباراً من أول يونيه القادم ، وقد نفي السيد اللواء / جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات هذا الخبر مؤكداً علي إن الدوله تهتم بشكل كبير بأصحاب المعاشات ، وإن المعاش يعد حق أصيل لجميع أصحاب المعاشات ، وأكد إنه لا يجوز حرمان أو إيقاف المعاشات لأي سبب ، كما أكد حرص الدولة دائما لوصول المعاشات والمستحقات والأمتيازات لأصحاب المعاشات دون أي أنتقاص

يعد كارت ميزة من البطاقات الا تلامسية والذي يعد من سبل التكنولوجية التي تيسر علي العملاء في التعامل مع المنظومة المصرفية

من الممكن لحامل كارت ميزة دفع فواتير الكهرباء والمياة وغيرها من خلال الكارت الخاص به

من الممكن الشراء من جميع منافذ البيع من خلال كارت ميزة ، ويمكن إيضا الدفع من خلال جميع الماكينات الإلكترونية ومن أهم مميزات كارت ميزة هو صرف جزء من المعاش قبل حلول موعده ، وذلك عن طريق شراء بعض المنتجات تيسيراً علي أصحاب المعاشات ولكن لا يمكن سحب مبالغ نقدية إلا في موعد صرف المعاش



مميزات كارت ميزة لأصحاب المعاشاتموعد تحويل صرف المعاشات لكارت ميزة

أكد اللواء / جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات إنه يتم حالياً أستخراج كارت ميزة لجميع أصحاب المعاشات البالغ عددهم 6 ونصف مليون مستحق ، وذلك أستعداداً لتحويل جميع المعاشات لكارت ميزة ، وقد تم أستخراج نحو نصف مليون كارت خلال الشهر الجاري ومن المقرر تنفيذ التحويل مابين 6 إلي 8 أشهر ، وقد أكد علي إن جميع البطاقات يتم أستخرجها مجاناً من المكاتب التأمين التابعة لصاحب المعاش ، وتأتي تلك الخطوة من ضمن مبادرة الهيئة لتيسير الشراء النقدي والإلكتروني من خلال تلك البطافات .