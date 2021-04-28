الشغف كلمة السر.. ولي العهد السعودي يوضح طريقة اختياره فريق عمله

جدة - نرمين السيد - وقال خلال حوار تلفزيونى، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، الكفاءة والقدرة إلى آخره، من أهم المعايير التى يختار نم خلالها فريق عمله، مشددا على ضرورة أن يكون هناك شغف لدى المسؤول.
واستشهد الأمير محمد بن سلمان على ما قاله بالأمير عبد العزيز بن تركى وشغفه بقضية الرياضة، حيث تعتبر قضيته الشخصية، لافتا إلى أن الشغف هو أكبر دافع للمسؤول للتحرك بأكبر قدر ممكن.
وأكد ولى العهد السعودى أنه من الصعب أن ينجز المسؤول أهداف وتطلعات على الوجه المرجو، إذا غاب الشغف.
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