نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 الوزراء يوافق على زيادة راتب الحماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتطرق خلال المقال لرصد تفاصيل استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 وما أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فيما يخص إطلاق رابط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 للتقديم للشمول على راتب الحماية الاجتماعية لجميع الفئات بالعراق سواء العاطلين عن العمل أو إطلاق استمارة الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والأسر التي تندرج تحت خط الفقر بجميع المحافظات العراقية، وكان الدكتور عادل الركابي قد صرح منذ أيام قليلة أنه سيتم مناقشة موضوع زيادة راتب الرعاية الاجتماعية 2021 ضمن موازنة العام الحالي.

استمارة الرعاية الاجتماعية 2021

رابط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 ، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي أن مجلس الوزراء قد وافق على زيادة راتب الإعانة الاجتماعية موضحاً أن المجلس قد نفذ استفتاء للرأس خلال الاجتماع المنقضي أمس الثلاثاء فيما يخص تقرير الزيادة على سلم إعانة الحماية الاجتماعية وقد وافق المجلس على ذلك، وتم تحديد موعد تنفيذ القرار اعتباراً من بداية السنة المالية الحالية.

وأوضح الدكتور عادل الركابي أن الزيادة التي تقررت تخص الرجال والنساء، وسيتم صرف الزيادة لعائلة الرجل من فرد واحد بمقدار 125 ألف دينار و175 ألف دينار للعائلة المكونة من فردين و225 ألف دينار للعائلة المكونة من ثلاثة أفراد و275 ألف دينار للعائلة المكونة من أربعة أفراد، أما بالنسبة للنساء فتصرف الإعانة للعائلة من فرد واحد بمقدار 125 ألف دينار و200 ألف دينار للعائلة المكونة من فردين و275 ألف دينار للعائلة المكونة من ثلاثة أفراد و325 ألف دينار للعائلة المكونة من أربعة أفراد.

الاستمارة الإلكترونية الحماية الاجتماعية 2021

في ذات السياق أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بالتقديم على راتب الحماية الاجتماعية 2021 من خلال استمارة الرعاية الاجتماعية والتي تتمثل في التالي:

يُشترط أن يتراوح عمر المتقدم من الذكور بين 15-60 عاماً، وللإناث بين 15-55 عاماً.

يُشترط أن يكون المتقدم أنهى دراسته.

يمكن للأشخاص الذين يدرسون ضمن الدراسات المسائية التقديم.

لا يمكن أن يكون المتقدم يحصل على راتب رعاية أو راتب موظف حكومي.

أن يكون المتقدم قد سجل في دائرة العمل والشؤون الاجتماعية ولديه رقم استشارية.

رابط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 للشمول

نوهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن ما يتم تداوله عبر الصفحات والمواقع الإلكترونية عن أن الوزارة قد أطلقت رابط نموذج استمارة الحماية الاجتماعية 2021 للشمول على راتب الرعاية الاجتماعية ليس من الصحة وأن ما يتم تداوله عبارة عن معلومات مغلوطة، موضحه أن الدكتور عادل الركابي أعلن منذ أيام أنه سيتم إطلاق رابط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 خلال الأيام القادمة، وسوف توضح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طريقة التقديم على راتب الحماية الاجتماعية من خلال عدد من الخطوات، وسوف نتابع أول بأول ما سيتم إعلانه أو نشره عبر موقع الوزارة الرسمي وسنعمل على تحديث هذه الصفحة بكل ما هو جديد.