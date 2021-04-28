active موقع نظام نور برقم الهوية فقط نتائج الطلاب الفصل الثاني 1442 بالمملكة

نظام نور أصبحت الرقمنة في ظل أزمة اجتياح وباء كورونا المسجد في أغلبية دول العالم هى الحل البديل الاسلم بين الحلول الذي يتماشى ليتناسب مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدول من أجل مكافحة ومجابهة فيروس كورونا للحد من إعداد المصابين بالفيروس، حيث عمد أغلب الدول في اتخاذ حزمة من الإجراءات أهمها منع التجمعات والاختلاط بين الأفراد وحظر التنقلات الأمر الذي حدا لوزارات التربية والتعليم في العالم لغلق المدارس وتعليق الدراسة بالفصول وعمدت للاعتماد على الرقمنة في تدشين مجموعة من المواقع والمنصات التعليمية لتكون همزة الوصل بين الطلاب والوزارة لتقدم من خلالها مجموعة من الخدمات التعليمية التي تساعد الطلاب على إتمام واستكمال العام الدراسي، وهذا بالضبط ما قامت به وزارة التعليم السعودية حيث عمدت لإنشاء مجموعة من المواقع والمنصات التعليمية تقدم من خلالها للطلاب مجموعة من الخدمات التعليمية التي تساعدهم في إتمام دراستهم وأشهر تلك المواقع هو نظام نور التعليمي الالكتروني.

موقع نظام نور التعليمي

منذ نور هي منصة قامت بإنشائها وزارة التعليم في السعودية لتكون همزة الوصل بينها وبين طلابها وتقدم لهم من خلالها مجموعة من الخدمات أهمها:

مساعدة أولياء الأمور في قيد أطفالهم لدي مرحلة رياض الأطفال دون حاجة للذهاب الى المدرسة.

إجراء امتحانات واختياره التيرم الأول والنهائية للطلاب.

إعلان خريطة تفصيلية للعام الدراسي مبنية فيها ميعاد الدراسة انتهائها في الفصل الثاني والعطلات الرسمية.

اعلان نتائج الخاصة الاختبارات الطلاب سواء المرتبطة بالفصل الأول أو نهاية العام.

تسجيل الدخول على رابط نظام نور

يمكنك الأن التسجيل عبر نظام نور الالكتروني للحصول على كافة الخدمات التي يوفرها الرابط، وذلك من خلال الدخول على الرابط الخاص بالمنصة هنا وتسجيل الدخول عليها وكتابة الاسم ورقم الهوية، والقيام بالضغط على أيقونة تسجيل ومنها سيفتح معك الرابط لتستفيد من كافة الخدمات التي يوفرها الموقع.

بدأ الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية في التوافد الان على الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني الموضح أعلى المقالة، حيث قد أتاحت نتائج المرحلة الابتدائية للطلبة والطالبات على الموقع الرسمي لنور المركزي، وفي انتظار تصحيح الأوراق ومراجعتها لنتائج المتوسطة والثانوية في المملكة العربية السعودية، وننتظر معكم خلال الأيام القادمة إعلان باقي النتائج.