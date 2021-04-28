تمويل إمكان الراجحي أهم الشروط والمميزات..وأهم ما تود معرفته حول التمويل المُيسر والتمويل الإضافي

تمويل إمكان الراجحي حيث يوفر لجميع عملاءه كافة الخدمات التي يحتاجونها، كما يتيح التمويل بطريقة سهلة ويسيرة جداً، ويوفر لهم طرق سداد مختلفة تمكنهم من الألتزام بها بكل سهولة، وذلك من أفضل الحلول المالية المقدمة للعملاء، كما أن التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، وفي السطور التالية سنخبركم بأهم الشروط والأحكام والمميزات. شروط ومزايا تمويل إمكان الراجحي مخصص تمويل إمكان الراجحي لجميع السعوديين الذين يعملون بداخل القطاع الحكومي والقطاع شبة الحكومي بالإضافة إلى القطاع الخاص

الدخل الشهري الخاص بالعميل لابد أن يكون 2000 ريال كحد أدنى.

أما بالنسبة للمتقاعدين لابد أن يكون الدخل الشهري للعميل 1900 كحد أدنى.

تصل نسبة الاستقطاع التي يحصل على إمكان من العميل إلى 45%.

ولكن في حالة كان المرتب الشهري للعميل أكثر من 25000 ريال، فإن نسبة الاستقطاع تكون 50%.

لابد أن يعمل العميل في عمله الحالي لمدة شهر على الأقل وذلك للعملاء الذين قاموا بتحويل رواتبهم إلى مصرف الراجحي.

كشف رواتب الحساب الخاص بهم لآخر 3 شهور التي تم إيداعها لبنك آخر.

أن يكون عمر العميل يتراوح بين 20 إلى 60 عام.

أما بالنسبة للمتقاعدين لابد أن لا يزيد عن 70 عام.

وبالنسبة العسكريين المتقاعدين، فإن ذلك يعتمد على رتبتهم العسكرية وقت التقاعد.

بالإضافة إلى سجل ائتماني ممتاز. التمويل المُيسر توفر إمكان لجميع العملاء العاملين في كل الأعمال المختلفة، حتى يقوموا بتلبية جميع الاحتياجات الخاصة بهم.

يتراوح مبلغ التمويل بين 2000 وحتى 50000 ريال.

للأشخاص محولي رواتبهم إلى مصرف الراجحي، يلزم 5 رواتب، أما الأشخاص حولي الرواتب لبنك مختلف، يلزم 3 رواتب.

من 3 أشهر وحتى 24 شهر للتمويل. التمويل الإضافي توفر للعملاء حصولهم على تمويل آخر بجانب التمويل الأساسي، ولكن بنسبة استقطاع 50%.

يوجد تمويل أساسي، بالإضافة إلى سجل ائتماني ممتاز.

بالنسبة للقطاعين الحكومي وشبة الحكومي، فالتمويل يتراوح بين 2000 حتى 50000 ريال.

أما للقطاع الخاص فنسبة التمويل تصل إلى 1.500.000 ريال.

من 12 شهر حتى 60 شهر للتمويل. شروط ومزايا تمويل إمكان الراجحيالتمويل المُيسرالتمويل الإضافي الوسوم

تمويل إمكان الراجحي حيث يوفر لجميع عملاءه كافة الخدمات التي يحتاجونها، كما يتيح التمويل بطريقة سهلة ويسيرة جداً، ويوفر لهم طرق سداد مختلفة تمكنهم من الألتزام بها بكل سهولة، وذلك من أفضل الحلول المالية المقدمة للعملاء، كما أن التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، وفي السطور التالية سنخبركم بأهم الشروط والأحكام والمميزات. شروط ومزايا تمويل إمكان الراجحي مخصص تمويل إمكان الراجحي لجميع السعوديين الذين يعملون بداخل القطاع الحكومي والقطاع شبة الحكومي بالإضافة إلى القطاع الخاص

الدخل الشهري الخاص بالعميل لابد أن يكون 2000 ريال كحد أدنى.

أما بالنسبة للمتقاعدين لابد أن يكون الدخل الشهري للعميل 1900 كحد أدنى.

تصل نسبة الاستقطاع التي يحصل على إمكان من العميل إلى 45%.

ولكن في حالة كان المرتب الشهري للعميل أكثر من 25000 ريال، فإن نسبة الاستقطاع تكون 50%.

لابد أن يعمل العميل في عمله الحالي لمدة شهر على الأقل وذلك للعملاء الذين قاموا بتحويل رواتبهم إلى مصرف الراجحي.

كشف رواتب الحساب الخاص بهم لآخر 3 شهور التي تم إيداعها لبنك آخر.

أن يكون عمر العميل يتراوح بين 20 إلى 60 عام.

أما بالنسبة للمتقاعدين لابد أن لا يزيد عن 70 عام.

وبالنسبة العسكريين المتقاعدين، فإن ذلك يعتمد على رتبتهم العسكرية وقت التقاعد.

بالإضافة إلى سجل ائتماني ممتاز. التمويل المُيسر توفر إمكان لجميع العملاء العاملين في كل الأعمال المختلفة، حتى يقوموا بتلبية جميع الاحتياجات الخاصة بهم.

يتراوح مبلغ التمويل بين 2000 وحتى 50000 ريال.

للأشخاص محولي رواتبهم إلى مصرف الراجحي، يلزم 5 رواتب، أما الأشخاص حولي الرواتب لبنك مختلف، يلزم 3 رواتب.

من 3 أشهر وحتى 24 شهر للتمويل. التمويل الإضافي توفر للعملاء حصولهم على تمويل آخر بجانب التمويل الأساسي، ولكن بنسبة استقطاع 50%.

يوجد تمويل أساسي، بالإضافة إلى سجل ائتماني ممتاز.

بالنسبة للقطاعين الحكومي وشبة الحكومي، فالتمويل يتراوح بين 2000 حتى 50000 ريال.

أما للقطاع الخاص فنسبة التمويل تصل إلى 1.500.000 ريال.

من 12 شهر حتى 60 شهر للتمويل. شروط ومزايا تمويل إمكان الراجحيالتمويل المُيسرالتمويل الإضافي

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