في واقعة طريفة، عطل صرير مدوّ، الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، التي أرجعت الحادث لـ"شبح" الرئيس الأميركي الـ16 أبراهام لينكولن.
وكانت بساكي تجيب على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الدوري في البيت الأبيض حينما أجبرها صوت مدوي يشبه الصرير على التوقف عن الحديث لتحاول العثور على مصدره ورفعت رأسها إلى اليسار وأعلى، لكنها لم تتمكن من تحديد مصدر الصوت.
ودعت بساكي الحاضرين إلى عدم الفزع مشيرة إلى أن "السقف لن يسقط"، ورجحت أن ما حصل ربما سببه أن "شبح لينكولن" كان يتجول في أروقة البيت الأبيض.
وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي وصفت الحادث الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل، بـ"المخيف بعض الشيء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. "شبح لينكولن" يعطل مؤتمرا صحفيا بالبيت الأبيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.