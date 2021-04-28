التحالف العربى : تدمير طائرة مسيرة حوثية جديدة أطلقت تجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ قناة "العربية"، قال التحالف: "الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة".
وأضاف: "انتهاكات ميليشيا الحوثى جسيمة للقانون الدولى والانسانى بمحاولتها استهداف المدنيين".
يأتى ذلك، بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد فى البحر الأحمر قبالة ينبع، حيث أفادت بأن الوحدات البحرية تمكنت من رصده وتدميره حسب قواعد الاشتباك".
وأوضحت أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التى تقف وراءها، مركدة اتخاذ جميع الإجراءات الصارمة ضد أى محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.
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