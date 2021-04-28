الرئيس الصومالى يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الصومالى محمد عبد الله محمد، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى العودة إلى الحوار، وإجراء انتخابات فى وقت تمر الدولة الإفريقية فيه بأسوأ فترات العنف منذ سنوات على خلفية تمديد ولايته.





وبحسب وسائل إعلام فرنسية، قال الرئيس الصومالى، فى خطاب موجَّه إلى شعبه، بثته وسائل الإعلام الرسمية، إنه سيتحدث أمام البرلمان يوم السبت المقبل للحصول على موافقته بشأن العملية الانتخابية، داعيا الفاعلين السياسيين إلى إجراء مناقشات عاجلة حول كيفية إجراء التصويت. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد أكد استعداد بلاده النظر فى جميع الوسائل المتاحة والتى من بينها فرض عقوبات ردا على جهود تقويض السلام والاستقرار فى الصومال، يأتى ذلك فى ظل الاشتباكات التى شهدتها العاصمة مقديشيو بشأن تمديد ولاية الرئيس الصومالى محمد فراماجو لمدة عامين آخرين.

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