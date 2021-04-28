كشف نتائج الثالث متوسط 2021 تمهيدي خارجي عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

نتائج الثالث المتوسط 2021 تمهيدي خارجي، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط 2021 في الساعات القادمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو بواسطة موقع نتائجنا المتخصص في عرض نتائج الامتحانات النهائية والفصلية لكافة المراحل الدراسية في المحافظات العراقية، وقد أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن الامتحانات التمهيدية قريبا قبل عيد الفطر المبارك 1442-2021 وسيتمكن الجميع فور إعلانها.

نتائج الثالث متوسط 2021

وقبل إعلان نتائج طلاب الثالث المتوسط ، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستصدر طلبًا عاجلاً إلى المجلس الأعلى للتغيير من طريقة الحضور المدرسي من طريقة الحضور اليومي بوقع المدرسة إلى طريقة الحضور الإلكتروني لتجنب الإضرار بالطلاب وبسبب شكاوى الأهالي و رفضهم لذهاب أبنائهم إلى المدارس و خوفا عليهم بسبب ما تسببت به موجة الوباء العالمي السابقة وا لذى بسببه تغيرت الخِطَّة المستقبلية للتعليم علي مستوى عالمي وليس العراق فقط.

موقع نتائج الثالث متوسط خارجي 2021

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث المتوسط قد تمت في ظروف استثنائية بسبب قصر المدة بين موعد إعلان جدول الاختبارات المدرسية و موعد أداء الاختبارات، وبسبب خوف الطلاب والأهالي من الأمراض الذي قد يتعرض لها الطلاب في الخارج وحرصهم على أداء الاختبارات بسلام، لذلك أطلقت وزارة التربية والتعليم موقعها لمعرفة النتائج الدراسية للصف الثالث المتوسط بواسطة الرابط التالي : وزارة التربية العراقية.

تسجيل الدخول في موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ابدأ بملأ البيانات الشخصية المطلوبة إذا لم يكن لك بريد مسجل يمكنك إنشاء حساب جديد. اضغط على خانة نتائج الطلاب الدراسية اضغط على نتائج الثالث متوسط خارجي للعام الدراسي الحالي 2021 اضغط على استلام لتظهر لك النتيجة

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2021 خارجي

وفي نهاية المقال وضحنا لكم كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2021 خارجي التمهيدية، نتمنى لجميع الطلاب نجاحًا وتفوق دائمًا.