زلزال بقوة 2 درجة يضرب شمال شرق الهند

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبيريسوس، قد أكد فى تصريحات سابقة له، أن الوضع فى الهند يبعث على الأسى والحزن بسبب تزايد الإصابات المفزع بـ فيروس كورونا، مشددا على إن منظمة الصحة العالمية ترسل موظفين، وإمدادات إضافية للهند للمساعدة فى مكافحة وباء كورونا.
كورونا فى الهند
وتابع: "منظمة الصحة العالمية تفعل كل ما فى وسعها، من خلال توفير المعدات والإمدادات الحيوية، بما فى ذلك الآلاف من مكثفات الأكسجين والمستشفيات الميدانية المتنقلة الجاهزة ومستلزمات المعامل".
وأشار إلى أنه بناء على الأرقام المقدمة، فإن منظمة الصحة العالمية أعادت نشر 2600 موظف من برامج أخرى فى الهند للمساعدة فى دعم جهود مكافحة الفيروس.
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