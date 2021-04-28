أول حالة وفاة فى كندا بعد تلقى لقاح أسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة فى كيبيك بأن امرأة فى العقد السادس من عمرها تلقت "أسترازينكا" فى أوائل أبريل الجارى، وتُوُفِّيَت مؤخرًا نتيجة حدوث تجلط دموى فى دماغها. ووجه رئيس وزراء المقاطعة، فرانسوا ليجو التعازي لأسرة المتوفاة، مؤكدًا أن مثل هذه الحوادث يتعرض لها واحد من كل 100 ألف متلقٍّ للقاح، كما أشار إلى ثقته بأن فوائده تتغلب على مخاطره.

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