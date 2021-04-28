الصحة العالمية : نسخة كورونا المتحورة فى الهند تم رصدها فى 17 دولة

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إن النسخة "بى.617.1" المعروفة على نطاق أوسع باسم "المتحورة الهندية"، رُصِدت فى بلدان أوروبية عدة، منها بلجيكا، وسويسرا، واليونان، وإيطاليا.
كورونا فى الهند
جدير بالذكر، أن الهند سجلت أمس الأول 352.991 إصابة جديدة فى يوم واحد فى أعلى حصيلة إصابات فى العالم، إضافة إلى 2.812 وفاة فى أعلى حصيلة وطنية.
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