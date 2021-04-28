كورونا يواصل الفتك بالهند .. 360.960 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة الهندية، وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت، خلال الفترة نفسها 3.293 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 201 ألف و187 شخصا.
وأشارت إلى أن 261 ألفا و162 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 14 مليونا و817 ألفا و371 شخصا.
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