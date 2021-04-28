الجزائر تبقى على الإغلاق التام لحدودها بسبب تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، أن الرئيس تبون أمر خلال رئاسته لاجتماعا وزاريا لتقييم وضع فيروس كورونا فى البلاد، بـالإسراع فى وتيرة التلقيح وطنيا، والمضى فورا، وبسرعة قصوى فى تنفيذ مشروع تصنيع لقاح سبوتنيك بالجزائر.
وطالب الرئيس تبون بضرورة تقديم الإحصائيات من كل ولاية بدقة، والأخذ بعين الاعتبار بؤر الإصابة حيّا بحى وقرية بقرية، لاتخاذ قرارات مبنية على دقة الأرقام، ومباشرة تحقيق وبائى فورى حول أشكال الفيروسات المتحورة فى الجزائر.
وأشار إلى ضرورة مضاعفة الحملات التوعوية على أوسع نطاق واحترام الإجراءات الوقائية، على خلفية التهاون المسجل، على أن تشمل التوعية كل الأماكن والمرافق العامة، خصوصا المؤسسات التربوية والمساجد والأسواق والمحلات التجارية ووسائل النقل، مع التشديد فى تطبيق المخالفات، وتكثيف الرقابة لاحترام الإجراءات الاحترازية.
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