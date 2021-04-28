ظريف يأسف لتحول تصريحاته المسربة إلى اقتتال داخلى فى إيران

جدة - نرمين السيد - وكتب ظريف فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "آسف بشدة كيف أن حديثا نظريا عن الحاجة إلى توازن بين الدبلوماسية والميدان، من أجل أن يستخدم من قبل رجال الدولة المقبلين عبر الاستفادة من الخبرة القيمة للأعوام الثمانية الماضية، تحول الى اقتتال داخلى".
كما أبدى أسفه لأن تقييمه لبعض المسارات الإجرائية "تم وصفه على أنه انتقاد شخصى".
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