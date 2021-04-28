بعد اتهامهم بالعنصرية.. استقالات بالجملة بين صفوف شرطة نيويورك

جدة - نرمين السيد - وفى حديث لشبكة "فوكس نيوز"، قال أنجيل ميسون أحد المخضرمين فى شرطة نيويورك الأمريكية، "يتم تشويه سمعة الشرطة فى جميع أنحاء البلاد، وتصويرهم على أنهم محتلون عنصريون، ويدخلون مثل الجيش المحتل، ويحاولون إثارة الفوضى فى المجتمعات، بينما الأمر على العكس تماما".

وحسب بيانات شرطة نيويورك، فقد قدم 5346 ضابطا أوراق استقالاتهم وملفات تقاعدهم عام 2020، أى بزيادة قدرها 75 % عن العام السابق.