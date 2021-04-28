روحانى: تسريب تصريحات ظريف يهدف لخلق خلاف داخلى

جدة - نرمين السيد - وكانت الخارجية الإيرانية علقت على الملف الصوتى المسرب الذى تطرق فيه ظريف إلى "سيطرة قاسم سليمانى على الوزارة"، مشيرة إلى أن هذا "ملف مجزأ ومجموعة مختارة من محادثة داخلية مدتها 7 ساعات لا تعكس بأى حال من الأحوال مستوى الاحترام والمديح الكبير والتقدير الذى تحدث به وزير الخارجية" حول سليمانى.

وفى وقت سابق أفاد موقع "إيران إنترناشيونال"، بحصوله على ملف صوتى لوزير الخارجية الإيرانى فى مقابلة كان من المقرر نشرها بعد انتهاء الحكومة الحالية، أشار فيها إلى تدخلات قاسم سليمانى، القائد السابق لفيلق القدس، وأنه "ضحى بالدبلوماسية من أجل العمليات الميدانية للحرس الثورى".