البرلمان الأوروبى يوافق على الاتفاق التجارى مع بريطانيا بعد البريكست

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د.ب.أ" عن المدير العام للاتحاد، يواخيم لانج، قوله: من غير المجدى على الإطلاق أن يهدد رئيس الوزراء البريطانى باستمرار بخرق الاتفاق".

وشدد المدير العام على أن التقيد ببنود الاتفاق سيسهم فى تعزيز الثقة فى المملكة المتحدة وعدها بيئة واعدة للقيام بالأعمال التجارية فيه.

وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى فى 31 يناير 2020 لكن أعقبته فترة انتقالية حتى نهاية العام الماضى للسماح بالتفاوض بشأن العلاقة الجديدة بين لندن والكتلة الأوروبية.