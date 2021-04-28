للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.. باكستان تسجل أكثر من 200 وفاة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، قد أكد إن بلاده تواجه الموجة الثالثة القاتلة لجائحة فيروس كورونا، داعيا إلى التضامن الدولى للتغلب على آثار الوباء.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، قد أعلن الاستعانة بقوات الجيش لمساعدة الحكومة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة، للسيطرة على الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.