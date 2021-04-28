ظريف يعلق على تسجيلاته المسربة: قطعت عهدا بحماية مصالح البلاد

جدة - نرمين السيد - علق وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، على التسجيلات الصوتية المسربة المنسوبة إليه، قائلا "قطعت عهدا بحماية مصالح البلاد لن أتخلى عنه حتى النهاية"، مؤكدا إشادته الدائمة بقائد فيلق القدس السابق قاسم سليمانى.





وأضاف ظريف فى رسالة له على حسابه الرسمى بموقع إنستجرام، أن "هذا الحديث هو بحث نظرى سرى حول ضرورة تفعيل الدبلوماسية والميدان الهدف منه هو نقل تجربة ثمانى سنوات إلى المسؤوليين المستقبليين، لكن المؤسف أن هذا الحديث تحول إلى مناوشات داخلية واستغله البعض للانتقاد الشخصى".

وأعرب ظريف عن اعتزازه بالعلاقة العميقة بينه وبين سليمانى على مدى عقدين وما رافقها من "ود وصداقة وعمل مشترك".

وكانت انتشرت تسجيلات صوتية منسوبة للوزير الإيرانى، انتقد فيها تدخل الحرس الثورى فى العملية السياسية فى البلاد، وتهمش وزارة الخارجية.