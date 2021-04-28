وأضاف ظريف فى رسالة له على حسابه الرسمى بموقع إنستجرام، أن "هذا الحديث هو بحث نظرى سرى حول ضرورة تفعيل الدبلوماسية والميدان الهدف منه هو نقل تجربة ثمانى سنوات إلى المسؤوليين المستقبليين، لكن المؤسف أن هذا الحديث تحول إلى مناوشات داخلية واستغله البعض للانتقاد الشخصى".
وأعرب ظريف عن اعتزازه بالعلاقة العميقة بينه وبين سليمانى على مدى عقدين وما رافقها من "ود وصداقة وعمل مشترك".
وكانت انتشرت تسجيلات صوتية منسوبة للوزير الإيرانى، انتقد فيها تدخل الحرس الثورى فى العملية السياسية فى البلاد، وتهمش وزارة الخارجية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظريف يعلق على تسجيلاته المسربة: قطعت عهدا بحماية مصالح البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.