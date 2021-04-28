رابط نتائج الثالث المتوسط 2021 برقم المقعد // عبر رابط النجاح التعليمي anajaah خلال ساعات

رابط نتائج الثالث المتوسط 2021، من أكثر الروابط التي يوجد عليها بحث على محرك البحث الرئيسي جوجل من قبل قرابة 500 ألف طالب وطالبة في الصف الثالث المتوسط بالعراق، الذين يترقبون لحظة رفع النتيجة عبر موقع النجاح التعليمي الرسمي المعتمد من قبل الوزارة، عن طريق أدخال اسم الطالب ورقم المقعد الخاص به، وكانت وزارة التربية العراقية قد صرحت عن طريق المكتب الإعلامي أن مرحلة تصليح وتدقيق الدفاتر الامتحانية قد شارفت على الانتهاء، على مستوى كافة مدريات التربية والتعليم العراقية بجميع المحافظات، وسوف ترفع النتائج عبر المواقع الرسمية خلال الساعات القلية القادمة، فتابعونا عبر موقعكم ثقفني للاستعلام عن النتائج.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2021 برقم المقعد

يمكن لجميع الطلاب على مستوى كل محافظات جمهورية العراق الاطلاع على نتائجهم من خلال المواقع الرسمية التالية.

الدخول على الروابط الرسمية المعتمدة من وزارة التربية أعلاه. الدخول على خدمات الطلاب. الدخول على أيقونة النتائج. تحديد واحتيار نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2021. تسجيل البيانات المطلوبة من الطالب” الاسم، رقم الجلوس”. الضغط على عرض النتيجة سوف تظهر بصورة ملف pdf.

ألية أستخراج نتائج الثالث المتوسط التمهيديرابط وزارة التربية والتعليم العراقية

قالت وزارة التربية والتعليم أن أي طالب وطالبة معترض على نتيجته، يمكنه تقديم أعتراض بمقر المدرسة التابع لها مع أخذ الاحتياطات الإحرازية الكاملة لفيروس كورونا عند ذهابه لمقر المدرسة، وكانت وزارة التربية والتعليم في العراق قد قررت أن تكون أمتحانات طلبة تحسين المعدل تتزامن مع امتحانات الطلاب المؤجلين بداية من يوم 25 أبريل الجاري، وأنها أصدرت تعليماتها بذالك لكل مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات العراقية، تيسراً على الطلاب بما لا يتعارض مع سير اليوم الدراسي.