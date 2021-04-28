رابط وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq للاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط التمهيدي 2021

يبحث طلاب الثالث المتوسط عن رابط وزارة التربية والتعليم العراقية، للاطلاع على نتائجهم بعد أن أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن تفاصيل نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2021، سوف ترفع خلال الساعات القلقلة القادمة على موقع الوزارة، جاء هذا من خلال المكتب الإعلامي لوزارة التربية العراقية، وكانت الامتحانات قد أجريت هذا العام وسط ظروف صعبة بسبب جائحة فيروس كوفيد 19، ولكن الوزارة نجحت في الخروج بها إلي بر الأمان بعد أن اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب، من وضع مسافات بين الطلاب والتشديد على أرتداء الكمامات الواقية، ونحن سنقدم لكم طريقة أستخراج النتائج بسهولة عن طريق أدخال البيانات الشخصية للطالب فتابعونا.

رابط وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

أعلن معالي الدكتور وزير التربية والتعليم العراقي / علي حميد الدليمي، أن الوزارة أصدرت أوامرها لكافة مديريات التربية والتعليم للانتهاء من عمليات المراجعة والتدقيق في الأوراق الامتحانية في أسرع وقت، مع التنبيه على أن لا يظلم أي طالب نتيجة خطأ في التصحيح، وأعان أنه قرر أن تكون امتحانات طلاب تحسين المعدل تتزامن مع امتحانات الطلاب المؤجلين، مع التنبيه على أن لا يؤثر ذالك على سير العملية ألتعليمه واليوم الدراسي.

الدخول على رابط وزارة التربية العراقية.

تسجيل البيانات الشخصية للطالب أو الطالبة من رقم المقعد والاسم رباعي.

الدخول على صفحة النتائج وتحديد الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2021.

الضغط على زر بحث عن النتيجة سوف تظهر تفاصيل النتائج بصيغة ملفات pdf.

طريقة استخراج نتيجة الثالث المتوسط إلكترونياًطريقة الاعتراض على نتائج الثالث المتوسط

يمكن لجميع الطلاب المعترضين عن نتائجهم التقدم باعتراض إلي مقر المدرسة التابع لها الطالب، وسوف تقوم المدرسة بدراسة الطلب ومراجعة كراسة الطالب، وفي حال أن كان يستحق تعديل في الدرجة سوف يتم تعديلها ولكن الوزارة شددت على أن المدرسة لن تستقبل الطلاب إلى الملتزمين بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات الواقية.

رابط وزارة التربية والتعليم العراقية

طمأنت وزارة التربية العراقية أن النتائج مبشرة وأن الوزارة راعت الظروف الاستثنائية التي مرت بها العملية التعليمية، وأن الوزارة أعطت أوامرها للجان التصحيح أن تكون في صف الطلاب عند التصحيح، وقال أن النتيجة سوف تسعد الطلاب ومبشرة وأفضل من العام الماضي.