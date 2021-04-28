فرنسا تعتقل سبعة أعضاء سابقين في منظمة ”الألوية الحمراء” بطلب من إيطاليا

أعلنت الرئاسة الفرنسية أنه بناء على طلب من إيطاليا تم اعتقال سبعة أعضاء سابقين في منظمة (الألوية الحمراء الإيطالية) محكومين في إيطاليا لأعمال إرهاب في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

وأضافت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)- حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأربعاء/ - أنه يجري البحث عن ثلاثة أعضاء آخرين.. موضحة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخذ قرار تسليم هؤلاء الأشخاص العشرة من أصل 200 تطالب إيطاليا باستردادهم منذ سنوات.

وأضافت أن القرار "ينطبق بشكل صارم" على المبادئ الفرنسية بمنح اللجوء إلى الأعضاء السابقين للمنظمة شريطة عدم ارتكابهم جرائم دم.

يذكر أن "الألوية الحمراء" هي منظمة شبه عسكرية يسارية ومقرها في إيطاليا، وكانت مسئولة عن العديد من حوادث العنف، بما في ذلك عمليات الاغتيال والخطف والسرقات خلال ما يسمى "بسنوات الرصاص".