الكرملين: فكرة اللقاء بين بوتين وبايدن تتطلب دراسة عميقة

جدة - نرمين السيد - اعتبر الكرملين أن فكرة اللقاء بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكى جو بايدن، تتطلب دراسة عميقة، مشيرا الى أنه فى كل مرة تكون التصريحات الأمريكية مرافقة لكلمات حول العقوبات.





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