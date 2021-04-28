روسيا تطرد 7 دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبى لتضامنهم مع التشيك

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن قرار موسكو طرد سفراء دول الاتحاد الأوروبى بسبب تضامنهم مع التشيك فى أزمتهما الأخيرة، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين المطرودين يحملون جنسيات دول لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفاكيا.

والأسبوع الماضى، اتهمت الحكومة التشيكية أجهزة الاستخبارات الروسية بالتسبب فى انفجار مستودع ذخائر عام 2014، ما تسبب بمقتل شخصين، وطردت براج 18 دبلوماسيًا روسيًا، قدمتهم على أنهم جواسيس.