هيئة الدواء البريطانية: لقاح فايزر آمن ولا يتسبب بمشاكل فى القلب

جدة - نرمين السيد - وطورت شركة فايزر اللقاح المضاد لكوفيد-19 بالاشتراك مع شركة الأدوية الألمانية "بيونتيك"، والذى منحته إدارة الغذاء والدواء ترخيصا طارئا فى ديسمبر، وهو أحد اللقاحات الثلاثة ضد المرض والمعتمدة حاليا للاستخدام فى الولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن شركة فايزر تعمل حاليا على اثنين من مضادات الفيروس، أحدهما عن طريق الفم والآخر عن طريق الحقن، بحسب ما ذكر الموقع الإلكترونى لقناة "الحرة" الأمريكية.
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