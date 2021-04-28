انت الان تتابع تفاصيل خبر العفو الملكي الجديد للسجناء في رمضان 1442 وشروط العفو الملكي في المملكة العربية السعودية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يشغل بال الكثيرين من أُسر السُجناء في المملكة العربية السعودية، ما هي الشروط الواجب استيفائها في السُجناء الخارجيين، كما أنهُم يرغبون في التعرف على ما إن كان هُناك عفو ملكي أم لا في شهر رمضان الكريم، اليوم يُعلن لكُم “مصر فايف” عن العفو الملكي الجديد للسُجناء في رمضان 1442، وشروط العفو الملكي .

أعلنت وزارة الداخلية عن بعض الشروط واللوائح التي إذا قام المسجون في السعودية بتطبيقها يتم العفو عنه بواسطة أمير السعودية الملك “سلمان بن عبد العزيز” لمنحهم فُرصة العودة إلى أرض المملكة العربية السعودية بدون ارتكاب أخطاء .

قضايا تم استثنائها من العفو الملكي 1442

قضايا النهب والسطو والسرقة بجميع أنواعها .

قضايا أنظمة مراقبة ” الشركات التمويلية ” .

قضايا تعذيب الأطفال المُصابون بالإعاقات .

قضايا انتحال شخصيات ” الدولة ” .

قضايا انتحال شخصيات ” رجال السُلطة ” .

تلف مُنتج من إحدى المُنتجات الخاصة وعدم سداده وعفو صاحبه عنه .

قضايا ” أمن الدولة ” .

قضايا ” التهريب ” .

قضايا ” إيواء المطلوبين ” .

قضايا ” التستر على المُجرمين ” .

شروط العفو الملكي في رمضان 1442

بعض اللوائح الواجب تنفيذها للإعفاء عن المسجونين في المملكة العربية السعودية، ومنها ما يلي :

عدم ارتكاب أي أخطاء أو مُخالفات خلال فترة الحُكم .

الالتزام بكافة الأوامر والتعليمات التي تُلقيها المُراقبة الشُرطية .

الالتزام بجميع القرارات الأمنية .

الالتزام بجميع الضوابط داخل السجن .

قريباً سيتم الإفصاح عن جميع أسماء السُجناء المعفو عنهُم خلال شهر رمضان الكريم 1442.