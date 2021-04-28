نظام نور 1442 || رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية وأشعار الدرجات بالتفصيل

نتائج نظام نور 1442، مما لا شك فيه أن نظام نور المركزي أصبح من أكثر الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في المملكه العربية السعودية بعد الإنتهاء من أداء الاختبارات الخاصة بطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، من خلال منصة مدرستي التي ساعدت الطلاب بشكل كبير للحصول على كثير من الخدمات المتنوعة، لزيادة مهارات الطلاب وتنمية عقولهم.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور 1442

ونتيجة لذلك قام العديد من الطلبة والطالبات بالبحث عن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور المركزي 1442، الحصول على إشعار تفصيلي لدرجات الطلاب في جميع المواد الدراسية التي تم الاختبار فيها، وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية الخاص بك لفرد بالسعودية، وبدون الحاجة إلي رقم سري لدخول النظام، على العكس يكفي أن يكون لديك حساب طالب أو حساب ولي الأمر لتتمكن من الاستعلام عن النتيجة، وذلك فور انتهاء المعلمين من تصحيح إجابات الطلاب ورصدها والتأكد منها ومراجعتها، ليتم بشكل دوري برفعها على نظام نور.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور 1442

بخمس خطوات بسيطة، يمكنك عزيزي الطالب الاستعلام عن نتائج نظام نور 1442 الخاصة بطلاب المملكة العربية السعودية باستخدام رقم الهوية وأتباع الخطوات التالية وهي على النحو التالي.

أولا: قم بزيارة الموقع الرسمي نظام نور التعليمي.

ثانيا: من الواجب اختيار نوع الحساب ولي الأمر أم طالب.

ثالثا: ومن ثم قم بكتابة اسم المستخدم ورقم الهوية ثم ادخال كلمة المرور

رابعا : قم بكتابة الرمز الخاص بالطالب.

خامسا وأخيراً : الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق، وفي حالة تواجد أي إستفسار يرجي كتابته في التعليقات، وفي أسرع وقت ممكن نقوم بالرد عليكم.