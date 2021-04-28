خطوات الاستعلام عن التأمينات وطباعة شهادة التأمينات ومدة الاشتراك برقم الهوية 1442

خطوات الاستعلام عن التأمينات اكثر الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أهمية بالنسبة للمواطنين المقيمين بالمملكة ويكون بعد انتهاء العمل سواء بالوفاة أو العجز وتقدم التأمينات الاجتماعية الكثير من التعويضات،كما أن مؤسسة التأمينات قامت بالزأم كل فرد بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية لرعيتهم وفقا لراتبهم الشهرى من القطاع الحكومي والخاص،وقد قدمت المؤسسة العامة للتأمينات خدمات إلكترونية سهلت على المواطن معرفة اذا كان مشترك في التأمينات أو مدة الاشتراك أو مستحقاته من خلال البوابة الكتروانيا، كما أن مؤسسة التأمينات أيضا تقدم كيفية الاستعلام عن مدة الاشتراك والإلغاء في التأمينات الاجتماعية 1442.

الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. أنشاء حساب جديد اذا لم تكن مشترك. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور ورقم الهوية ورمز التحقق المرئي ورقم الجوال. الضغط على الخدمات الإلكترونية. اختيار التحقق من الاشتراك. يتم الضغط على خدمة التأمين أونلاين. كتابة البيانات اللازمة. كتابة رقم الهوية في المكان المخصص له . ثم الضغط على كلمة استعلام.

الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. الضغط على الخدمات الإلكترونية ويتم اختيار التأمينات أون لاين. م نقوم بتسجيل الدخول من رقم المستخدم الخاص ورقم الهوية ورقم الإقامة وكلمة المرور. ظهور البيانات الخاصة بالاشتراك التأميني. وجود قائمة تحتوي على خيارات نختار أصدار الشهادات من بينها. كتابه كافة البيانات بها مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم ونوع الشهادة التي يرغب في طباعتها. يقوم المشترك باختيار نوع الشهادة عن طريق الضغط على شهادة بيان مدد وأجور المشترك. يتم الضغط على كلمة أصدار. ستظهر شهادة التأمينات الاجتماعية بكل التفاصيل. الضغط على الاختيار الطباعة.

الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وجود العديد الخيارات. الضغط على الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمة التأمينات أون لاين. وجود قائمة العديد من الخدمات يتم الضغط على خدمة التحقق من الاشتراك. كتابه رقم الهوية ثم الضغط على خانة الاستعلام. ظهور كافة المعلومات عن مدة الاشتراك في الظهور.

الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات. قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية. ثم اضغط على عرض مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية. ثم اختر معلومات الأجر. عندها سوف تظهر لك الصفحة الخاصة براتب التأمينات الاجتماعية

الدخول إلى موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية . ثمّ اختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية”. كما يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. ثم إنشاء حساب جديد على البوابة. يجب اختيار التحقق من الاشتراك. يتم إدخال رقم الهوية أو رقم السجل المدني. الضغط على استعلام. ظهور جميع التفاصيل المتعلقة بالمستعلم عن التأمينات.

الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. يتم تسجيل الدخول والدخول إلى الصفحة الرئيسية. الضغط على التحقق السريع. يتم اختيار الحالة الوظيفية. لتظهر لك نافذة تطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكذلك رقم السجل المدني يظهر لك أن كان لديك أشتراك أو لا. ويظهر أن كنت مشترك ولكن لم تترأس عمل حاليا أو انك مشترك وموجود في العمل حاليا.

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات السعودية الرسمي. الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية. كما يجب النقر على أيقونة التأمين أون لاين. ثم النقر على التحقق من التأمينات الاجتماعية. كتابة رقم الهوية الوطنية في المربع المخصص. الضغط على أيقونة استعلام. عرض الاشتراك التأميني الخاص بالموظفين في حالة التأمين عليه؟ تظهر رسالة محتوية أن صاحب رقم الهوية مشترك أو غير مشترك في نظام التأمينات.

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والجدير بالذكر أن المملكة تقوم بتحويل جميع خدماتها إلى النظام الرقمي و تقوم التأمينات بتقديم خدمة كبيرة لكل مواطنين المملكة،كما أن التأمينات الاجتماعية تقدم الكثير من الخدمات إلكترونية التي سهلت على جميع المواطنين بالسعودية معرفة كل ما يخص التأمينات بجانب خطوات تسجيل الدخول إلى التأمينات الاجتماعية أون لاين والاستعلام عن رسوم التأمينات ورسوم المستحقات ألتأمينه للمستفيدين من التأمينات الاجتماعية بالمملكة.