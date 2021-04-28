شرطة دبي تلقي القبض على متورطين في جريمة قتل 3 أشخاص

أعلنت شرطة دبي عبر حسابها في تويتر، الأربعاء، أنها ألقت القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في اعتداء متبادل أفضى إلى مقتل 3 أشخاص.
وقالت في بيان إن القيادة العامة لشرطة دبي تمكنت من إلقاء القبض على 10 آسيويين لتورطهم في جريمة اعتداء متبادل "شجار" أدى إلى مقتل 3 أشخاص.
وأضاف بيان شرطة دبي أن الحادثة أدت أيضا إلى إصابة آخرين بجروح بليغة نقلوا على إثرها على المستشفى. وذكرت أن الحادثة وقعت بسبب خلاف مالي لا تتجاوز قيمته 5 آلاف درهم إمارتي.
وأكدت شرطة دبي أنها تمكنت من تحديد هوية جميع المتورطين في الجريمة وإلقاء القبض عليهم خلال 24 ساعة فقط، رغم هروبهم من مكان واقعة الاعتداء المتبادل.
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